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Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı

08.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı

Sakarya'da, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı.

Garnizon Komutanlığınca kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda, yerli üretim tüfekler, mayınlara müdahale robotu, koruyucu ekipmanlar ile çeşitli silah ve araçlar tanıtıldı.

Sergiye büyük ilgi gösteren vatandaşlar ve çocukları, teçhizatlar hakkında 7. Komanda Tugay Komutanlığına bağlı askerler tarafından bilgilendirildi.

Katılımcılar, nöbet bekleyen komandolar ve sergideki ekipmanlarla fotoğraf çektirdi.

Anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan ziyaretçiler, Büyük Taarruz'u anlatan fotoğraf sergisini de gezdi.

Askerlerce hazırlanan çorbanın ikram edildiği etkinlik, yarın sona erecek.

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılında askeri silah ve teçhizatlar sergilendi

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya çorba büyük taarruz sergi

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