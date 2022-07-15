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Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

15.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İlyas K. yönetimindeki 54 BL 558 plakalı otomobil, Yağcılar Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

Sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Sakarya kaza yaralı

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