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Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü ve oğlu yaralandı

25.07.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Traktör ile ağaç arasında sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu yaralandı.

Hüdaver Köseoğlu yönetimindeki 54 KK 284 plakalı traktör, Karadere Mahallesi Muhabdede mevkisinde yol kenarına devrildi.

Sürücü Köseoğlu, devrilen traktör ile ağaç arasında sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü ile kazada yaralanan oğlu Yiğit Köseoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü ve oğlu yaralandı

- Traktör ile ağaç arasında sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ile oğlu yaralandı

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