YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

08.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu"

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendiril

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
güldal ödül töreni sarı yüce

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:13
Yatsı
21:45
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.