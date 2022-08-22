Sakarya'da itfaiyeci adayları zorlu eğitimden geçiriliyor

Üniversitelerde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünde okuyan öğrenciler, stajlarını Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yapıyor.

Yıl içerisinde okudukları üniversitelerden gelen 60 öğrenci Sakarya'da temel itfaiyecilik eğitimi alıyor, yeterlilik ve dayanıklılık testlerine tabi tutuluyor.

Öğrencilere, yangın yapısı ve gelişimi, teorik ve pratik trafik kazalarına müdahale, iplerle erişim ve kurtarma eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde öğrenciler, afet, yangın, koşu, ağırlık taşıma, hortum silkeleme, yerde sürünme, yüksekten halatla inme, halatla sedye indirme, tünelden geçme gibi zorlu parkurlarda ter döküyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, İtfaiye Daire Başkanlığının Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencilere eğitim verdiğini söyledi.

Öğrencilerin zorlu eğitimden geçtiğini belirten Yüce, "Ülkemizin sivil savunmaya, itfaiyeye ve afetle ilgili eğitim almaya ve uzmanlaşmaya ihtiyacı var, bu ihtiyaçlar da her geçen gün artmaktadır. Belediye olarak bu gibi eğitimlere katkı sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

İtfaiye Eğitim Amiri Mehmet Enes Sezen de 60 öğrenciye 5 gün temel itfaiye eğitimi verdiklerini, 1 gün de yeterlilik ve dayanıklılık testine tabi tuttuklarını dile getirerek, "Bu itfaiye er eğitimi içeriği yangına müdahale, trafik kazalarına müdahale, iplerle erişim ve kurtarma şeklinde tamamlanıyor, son günde de öğrencileri yeterlilik ve dayanıklılık testine tabi tutuyoruz. Geleceğin itfaiyecilerini elimizden geldiği kadar burada yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımız geleceğin itfaiyecileri olacaklardır ve ülkemize hizmet edecekler." diye konuştu.

Ege Üniversitesi öğrencisi Arda Aladağ da teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim de aldıklarını belirterek, "Araç yangınları nasıl söndürülür eğitimini aldık, hortum atmasını ve bağlamasını öğrendik. Yangına nasıl müdahale etmeli, bunların hepsini bizlere öğrettiler." şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesinden Derya Gönal da eğitim alırken aynı zamanda vakalara da gittiklerini dile getirerek, "Eğitim alırken yangınlara, orman yangınlarına gittik. Bina yangınlarına ve trafik kazalarına gittik ve tecrübe sahibi olduk. Eğitimlerimiz esnasında uygulamalı olarak bütün uygulamaları gördük ve yaptık. Bizler kadın itfaiyeciler olarak görev almak istiyoruz." ifadesini kullandı.