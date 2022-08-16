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Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

16.08.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 300 bin yapıyı incelemeye aldıklarını ve şehrin yapı envanterini çıkardıklarını bildirdi.

Yüce, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, aynı acıların yaşanmaması için kentsel dönüşümde görevli birimlerle devamlı proje ürettiklerini belirtti.

Felaketlere hazırlanmak ve Sakarya'yı buna uygun mimariyle dizayn etmek için gereken adımları attıklarını aktaran Yüce, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dönüşüm için pilot il seçildiklerini hatırlattı.

Olası afetlere hazırlık kapsamında şehrin yapı envanterini çıkarmak için harekete geçtiklerini duyuran Yüce, "Pilot il seçildikten sonra 300 bin yapıyı incelemeye aldık. Sakarya'mız deprem kuşağında yer alıyor. Beklenen İstanbul depremi için de risk teşkil ediyor. Bu yüzden dikey mimarinin yanında yatay mimariyi savunuyor, planlarımızı bu yönde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekrem Yüce, jeofizik uzmanları ve deprem bilimcilerin açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Şehrin daha güçlü bir yapı stokuna sahip olması için projelerinin sürdüğünü bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımız ile şehirdeki orta hasarlı, hasarlı binaları tespit ediyor, risk haritamızı oluşturuyoruz. Bu projeyle Türkiye'de ilk olacak ve kentin yapı envanterini çıkararak dönüşüm için önemli bir adım atacağız. Yeniden aynı acıları yaşamamak için konuyu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

Sakarya'da kentsel dönüşüm kapsamında 300 bin yapı incelemeye alındı

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ekrem Yüce Sakarya Kentsel dönüşüm

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