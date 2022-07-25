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Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

25.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "İlk Adımı Sağlam Atalım" projesi kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet farkındalık eğitimi veriliyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda 50 kadın eğitim aldı. Proje kapsamında kent genelinde 5 bin kadına afet eğitimi verilmesi hedefleniyor.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, yaptığı açıklamada, eğitimlerde afet risklerinin belirlenerek tedbir alınması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için ne yapılması gerektiğinin anlatıldığını söyledi.

Projenin verimli geçtiğini dile getiren Kaşkaş, katılımcılardan olumlu dönüş aldıklarını kaydetti.

Programa katılan Nilüfer Turhan da eğitimin faydalı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Eğitim sonucunda gerçekten evde yangın tüpü bulundurmam, geceleri telefonu şarja takmamam gerektiğine ikna oldum. Eşyaların sabitlenmesi kesinlikle önemli. Bunları hatırlamak bana çok iyi geldi, kesinlikle dikkat edeceğim." diye konuştu.

Eğitimden verim aldığını ifade eden Nurcan Şişik ise öğrendiklerini uygulayacağını söyledi.

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

Sakarya'da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara afet bilinci kazandırılıyor

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