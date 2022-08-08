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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

08.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

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Sakarya yasak

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