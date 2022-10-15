KOCAELİ (AA) - Sakarya'da, internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve Sakarya İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerince siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Sakarya'da 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirildi.
Öte yandan bazı şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı
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