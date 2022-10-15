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Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

15.10.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Sakarya'da, internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve Sakarya İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerince siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Sakarya'da 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirildi.

Öte yandan bazı şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı

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polis Şüpheli Sakarya emniyet

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