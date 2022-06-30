Sakarya'da sağanağın ardından Kocaali sahilinde kirlilik oluştu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanağın etkisiyle sürüklenen atıklar kirlilik oluşturdu, denizin rengi kahverengiye döndü.
Bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından yüksek noktalardaki atık, dal ve kaya parçaları, debileri yükselen Melen Nehri ve Islak Ağzı deresiyle denize sürüklendi.
Sahil şeridinde toplanan çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ile tıbbi atıklar plajda kirlilik oluşturdu.
Bu arada denizin rengi de derelerle taşınan çamurlu suyun etkisiyle kahverengi görünüm aldı.
İş makineleriyle temizlik çalışmasının başlatılacağı kıyıdaki kirlilik ve suyun rengi dronla havadan görüntülendi.
- Sahil şeridinde suyun rengi kahverengi görünüm aldı
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