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Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

13.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izinsiz tadilat sırasında taşıyıcı kolon sistemine zarar verilen 3 katlı bina kapatıldı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan binada izinsiz tadilat yapıldığını belirledi.

Zemin kattaki bir dükkanda gerçekleştirilen tadilatı durduran ekipler, taşıyıcı sistemde tahribat tespit edilmesi üzerine iş yerlerinin bulunduğu binayı mühürledi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tadilat çalışmasında zemin kat 6B ve 6C aksındaki YP2 güçlendirme perdesinde tahribat yapıldığı ve yapının tümüyle statik olarak etkilendiği tespit edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce tutanak tutularak yapı mühürlenmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapıda bulunan tüm vatandaşlara, taşıyıcı sistemde yapılan tahribatla ilgili güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre performans analizi çalışmaları sonuçlanana kadar yapının kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir."

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

Sakarya'da taşıyıcı sistemi tahrip edilen bina mühürlendi

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Adapazarı mühür adapazarı belediyesi atatürk bulvarı

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