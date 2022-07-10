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Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

10.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada birbirlerine ateş açan iki sürücü yaralandı.

D-100 kara yolunun Adapazarı istikameti bağlantısında 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonunun bariyerlere çarptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, kamyon şoförü B.E'yi aracın içinde silahla yaralanmış halde buldu.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamyon şoförü ile başka bir araç sürücüsünün trafikte tartışma yaşadığını, olayın büyümesi üzerine tarafların birbirine ateş açtığını belirledi.

Kamyon şoförünün yaralı halde bir süre daha trafikte seyrettikten sonra bariyerlere çarparak kaza yaptığını öğrenen ekipler, yaralanan diğer sürücü R.K'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini tespit etti.

Sağlık durumları iyi olan sürücülerin tedavileri sürüyor.

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

Sakarya'da trafikte birbirine ateş açan iki sürücü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
bariyer hafriyat kamyonu surucu yaralı

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