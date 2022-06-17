Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunan kukumav tedaviye alındı.
Karasu ilçesinde yaralı halde kukumav bulan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuşu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Ekipler de yaralı kukumavı, bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Yaralı kukumavın buradaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sakarya'da yaralı halde bulunan kukumav tedaviye alındı
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