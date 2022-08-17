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Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

17.08.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yayla yolunda cipte çıkan yangın söndürüldü.

Keremali Yaylası yolunda seyreden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen cipten Güzlek Mahallesi mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da yayla yolunda alev alan cip kullanılamaz hale geldi

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yangın Akyazı Çip acelle yaylası

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