Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakarya'yı TEKNOFEST KARADENİZ'de temsil eden öğrenci gruplarının geliştirdiği bilimsel projelerin sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde düzenlenen "TEKNOFEST 2022 Sakarya Rüzgarı Projesi Sergisi"nde, insansız hava araçlarından robotik kollara insan yararına çeşitli projeler üreten 138 finalist takım katıldığı sergiyi 2 bin öğrenci ziyaret etti.

Serginin açılışı Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

- Öğrenciler projelerini anlattı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nden "ALAZ" projesiyle yarışlara katılan "Orman Muhafızları" takımının üyesi Alperen Işık, AA muhabirine, orman yangınlarında birinci derecede risk bölgelerindeki tehlikeyi erken belirleyen ve hızlı müdahaleyi öngören sistem geliştirdiklerini anlattı.

Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje grubu adına konuşan Muhammet Alper Yılmazer, otomasyon fabrikaları için endüstriyel robot kol çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Tasarımı tamamen bize ait. Buluşumuz özellikle otomasyon fabrikalarında hızı artırabilmek, üretimi hızlandırmak." diye konuştu.

Kocaali Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden katılan "Kocaali Mucitleri" grubu adına konuşan Yusuf Yetkin, geliştirdikleri projeyle muhtemel doğal gaz kaçaklarında elektrik kaynaklı patlama ve yangınları önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yetkin, kurdukları sistemin gaz kaçağı durumlarında devreye giren dedektörle ışıklı ve sesli uyarı yaptığına değinerek, "Ayna zamanda rölemiz sayesinde hem kontaktör hem de valfe sinyal geliyor. Valfe gelen sinyalle doğal gaz, kontaktöre gelen sinyalle de elektrik akımı kesiliyor. Böylece elektrik kontağı kaynaklı patlama ve yangınların önüne geçiyoruz. Aynı zamanda fanımız çalışıyor, ortamdaki zehirli gazı dışarı atıyoruz." şeklinde konuştu.

- Yara bandı ve sargı bezlerine alternatif doğal ürün geliştirdiler

Yara bantları ve sargı bezlerine alternatif ürün ürettikleri projelerine ilişkin bilgi veren Şevval Akyazıcı, projelerinde karayemiş yaprağı ve mor soğan kabuğu kullandıklarını kaydetti.

Projenin ön kontrollerini toprak solucanlarıyla yaptıklarını ve iyileştiriciliği test ettiklerini söyleyen Akyazıcı, şunları kaydetti:

"Oda şartlarında bir seneden uzun süre bozulma göstermiyorlar. Yara bandı ve sargı bezinden daha iyi olan yanıysa yarayı içindeki besinlerle daha çabuk iyileştirebiliyor. İyileşmeyi yüzde 40 artırıyor, sulanma yapmıyor. Bu sayede yarayı devamlı açıp kapatmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca suda ve toprakta tamamen çözünerek çevre kirliliğine sebebiyet vermiyor. Ayrıca bunun askeri ve afet bölgelerinde kullanılmasını amaçlıyoruz."

Elif Rana Çelik ise atık yağların temizlenmesini amaçlayan doğal bitkilerden filtre ürettiklerini belirterek, "Bu filtre hem lavabolarda hem su kaynaklarında kullanılabiliyor ve atık yağları 13 katı kadar çekebiliyor. Lavabolarda filtre olarak kullandığımızda dökülen yağı temiz olarak geçiyor ve kanalların tıkanmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.