YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

12.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsansız hava araçlarından robotik kollara kadar 138 projenin yer aldığı sergiyi, yaklaşık 2 bin öğrenci ziyaret etti

Sakarya'yı TEKNOFEST KARADENİZ'de temsil eden öğrenci gruplarının geliştirdiği bilimsel projelerin sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde düzenlenen "TEKNOFEST 2022 Sakarya Rüzgarı Projesi Sergisi"nde, insansız hava araçlarından robotik kollara insan yararına çeşitli projeler üreten 138 finalist takım katıldığı sergiyi 2 bin öğrenci ziyaret etti.

Serginin açılışı Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

- Öğrenciler projelerini anlattı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nden "ALAZ" projesiyle yarışlara katılan "Orman Muhafızları" takımının üyesi Alperen Işık, AA muhabirine, orman yangınlarında birinci derecede risk bölgelerindeki tehlikeyi erken belirleyen ve hızlı müdahaleyi öngören sistem geliştirdiklerini anlattı.

Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje grubu adına konuşan Muhammet Alper Yılmazer, otomasyon fabrikaları için endüstriyel robot kol çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Tasarımı tamamen bize ait. Buluşumuz özellikle otomasyon fabrikalarında hızı artırabilmek, üretimi hızlandırmak." diye konuştu.

Kocaali Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden katılan "Kocaali Mucitleri" grubu adına konuşan Yusuf Yetkin, geliştirdikleri projeyle muhtemel doğal gaz kaçaklarında elektrik kaynaklı patlama ve yangınları önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yetkin, kurdukları sistemin gaz kaçağı durumlarında devreye giren dedektörle ışıklı ve sesli uyarı yaptığına değinerek, "Ayna zamanda rölemiz sayesinde hem kontaktör hem de valfe sinyal geliyor. Valfe gelen sinyalle doğal gaz, kontaktöre gelen sinyalle de elektrik akımı kesiliyor. Böylece elektrik kontağı kaynaklı patlama ve yangınların önüne geçiyoruz. Aynı zamanda fanımız çalışıyor, ortamdaki zehirli gazı dışarı atıyoruz." şeklinde konuştu.

- Yara bandı ve sargı bezlerine alternatif doğal ürün geliştirdiler

Yara bantları ve sargı bezlerine alternatif ürün ürettikleri projelerine ilişkin bilgi veren Şevval Akyazıcı, projelerinde karayemiş yaprağı ve mor soğan kabuğu kullandıklarını kaydetti.

Projenin ön kontrollerini toprak solucanlarıyla yaptıklarını ve iyileştiriciliği test ettiklerini söyleyen Akyazıcı, şunları kaydetti:

"Oda şartlarında bir seneden uzun süre bozulma göstermiyorlar. Yara bandı ve sargı bezinden daha iyi olan yanıysa yarayı içindeki besinlerle daha çabuk iyileştirebiliyor. İyileşmeyi yüzde 40 artırıyor, sulanma yapmıyor. Bu sayede yarayı devamlı açıp kapatmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca suda ve toprakta tamamen çözünerek çevre kirliliğine sebebiyet vermiyor. Ayrıca bunun askeri ve afet bölgelerinde kullanılmasını amaçlıyoruz."

Elif Rana Çelik ise atık yağların temizlenmesini amaçlayan doğal bitkilerden filtre ürettiklerini belirterek, "Bu filtre hem lavabolarda hem su kaynaklarında kullanılabiliyor ve atık yağları 13 katı kadar çekebiliyor. Lavabolarda filtre olarak kullandığımızda dökülen yağı temiz olarak geçiyor ve kanalların tıkanmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

- İnsansız hava araçlarından robotik kollara kadar 138 projenin yer aldığı sergiyi, yaklaşık 2 bin öğrenci ziyaret etti

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Sakaryalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışan projelerini sergiledi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Teknofest il milli eğitim müdürlüğü

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:50
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:50
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.