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Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

07.08.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit babası Yaşar Keleş: - "Bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki? Olsa yine veririm"

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan şehit babası Yaşar Keleş, Manavgat'taki yangın bölgesine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına ineğini bağışlayarak destek oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2016'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş'in, Tepetarla Mahallesi'nde oturan babası Yaşar Keleş, ilçede başlatılan kampanyaya katkıda bulunmaya karar verdi.

Ahırındaki ineği mağdurlara ulaştırılması için mahalle muhtarı Hasan Tabiloğlu'na teslim eden Keleş, ülkenin bir tarafında yangın varken elleri kolları bağlı duramayacaklarını söyledi.

İneğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışladığını anlatan Keleş, "Helalühoş olsun. Gücüm bu kadardı. Olsa daha da verirdim. Bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki? Olsa yine veririm. Omuz omuza verip o yanan ormanları yeniden yeşillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahallede başlatılan kampanyaya en anlamlı desteği aldıklarını dile getiren muhtar Tabiloğlu da gururla teslim aldıkları bağışı Manavgat’taki vatandaşlara ulaştıracaklarını belirtti.

Kampanyaya ilginin büyük olduğunu vurgulayan Tabiloğlu, "Ülkemizin bu tür olay ve felaketlerde gücü büyük. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kardeşliğimizi pekiştirmek amacıyla destek olmak istedik. En anlamlı desteği de Yaşar Keleş verdi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tabiloğlu, şehit babasının bağışladığı ineği satarak parasını kampanyaya dahil edeceklerini aktardı.

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

- Şehit babası Yaşar Keleş: - "Bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki? Olsa yine veririm"

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi

Sakaryalı şehit babası orman yangını mağdurlarına ineğini bağışlayarak destek verdi
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