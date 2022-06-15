YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

15.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri iş başı yaptı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçede vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, 61 personelle 10.00-19.00 saatleri arasında 46 kulede 4 jet ski ve sürat botuyla vatandaşlara hizmet verileceğini söyledi.

Karaca, 15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranların, karada ve denizde "sıfır kayıp" hedefiyle vatandaşların can güvenliği için sahillerde nöbet tutacağını kaydetti.

Cankurtaranların yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Karaca, personelin profesyonelce ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Denize gireceklerin cankurtaranların yönlendirmelerine uymasını isteyen Karaca, çeken akıntıya (rip) karşı dikkatli olunması gerektiğini de anımsattı.

Cankurtaran timinden Selim Öksüz de eğitimleri tamamlayarak göreve hazır hale geldiklerini anlattı.

Alpaslan Köseoğlu da zorlu bir görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, olaysız bir sezon geçirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde cankurtaranlar göreve başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:28
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Çok az biliniyor: Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Tek harika yanı tadı değil

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.