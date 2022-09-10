YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

10.09.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren: "Bu müsabaka da bizim için son derece önemliydi, bir kırılma maçıydı" - Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Sıkıntılı bir dönem ama hem ben hem de camia olarak, atlatacağımızı düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, galibiyetin kendileri için bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için son derece mutlu olduklarını belirtti. Göreve geldikleri günden beri oynatmak istedikleri bir oyun stili olduğuna işaret eden Püren, oyun modelini oluştururken oyuncuların da taleplerini göz önüne aldıklarını kaydetti.

İkinci yarı oyuna ağırlıklarını koyduklarını anlatan Püren, oyuncuların artan performansıyla beraber maçı aldıklarını kaydetti.

Ligin ilk maçında mağlup olduklarını, arkasından 2 hafta galibiyet aldıklarını ve en son geçen hafta kötü oyun sonucu mağlup olduklarını anımsatan Püren, "Bizim hangi tarafta olduğumuzu belirleyeceğimiz bir müsabakaya ihtiyacımız vardı. Bu müsabaka da bizim için son derece önemliydi, bir kırılma maçıydı." ifadelerini kullandı.

Galibiyetle birlikte kendisinin, takımın ve şehrin öz güveninin yükseldiğini, yeni oyun modeline geçişin sinyallerinin verildiğine işaret eden Püren, camianın beklentilerinin farkında olduklarını ve gereği için çalıştıklarını dile getirdi.

Püren, iyi niyetli ve var güçleriyle çalıştıklarından kimsenin şüphesinin olmamasını isteyerek, "Gerçek Sakaryaspor taraftarlarının desteğini coşkusunu arkanıza aldığınız zaman biz bu işin üstesinden geleceğiz." dedi.

- Altaş Denizlispor cephesi

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise maça iyi başlayan tarafın kendilerinin olduğunu söyledi.

İlk yarıda, geriden oyun kuran Sakaryaspor'u durdurmayı başardıklarını anlatan Bakkal, "Talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye sahadaki duruşa yakışmadı. Bu kadar iyi mücadele ettiğiniz maçtan puanla dönmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki eksiklerden bahseden Bakkal, toparlanacaklarına inandıklarını kaydetti.

Takımın transfere yapamamasına değinen Bakkal, mevcut kadronun korunarak lige devam edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sıkıntılı bir dönem ama hem ben hem de camia olarak, atlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah devre arasında transfer açma olayı gerçekleşir ve daha güçlü, iyi şekilde mücadele etmeye başlarız. Şu andaki durum tabii ki iç açıcı değil."

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

- Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren: "Bu müsabaka da bizim için son derece önemliydi, bir kırılma maçıydı" - Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Sıkıntılı bir dönem ama hem ben hem de camia olarak, atlatacağımızı düşünüyorum

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Sakaryaspor - Altaş Denizlispor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Sakarya spor toto 1.lig

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:28
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:23
Yatsı
20:44
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.