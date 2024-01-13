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  4. Sakaryaspor Göztepe maçında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı! Karşılaşmanın spikeri bile ne olduğunu anlayamadı

Sakaryaspor Göztepe maçında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı! Karşılaşmanın spikeri bile ne olduğunu anlayamadı

13.01.2024 11:24 | Son Güncelleme:
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Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor’u 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle giriş yapmış oldu. Sakaryaspor'un attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

Kabongo Kasongo

Kabongo Kasongo

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci yarısının ilk maçında Sakaryaspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. İzmir ekibinin gollerini David Tijanic ve Ahmed Ildız atarken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Kabongo Kasongo kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 35’e çıkartan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna oturmasının yanı sıra birebir rakiplerinden birisi olan Sakaryaspor’la da arasındaki puan farkını 3’e çıkardı.

SAKARYASPOR'UN GOLÜ GÜNDEM OLDU

Kabongo Kasongo, mücadelenin son anlarında ilginç bir gole imza attı. Rakip kalecinin arkasına saklanan golcü oyuncu, kalecinin topu yere bırakmasıyla birlikte araya girerek topu ağlara gönderdi. Maçın spikeri bile bu duruma şaşırırken golü anlatmakta zorlandı.

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