Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel ilginç tarzıyla dillere düştü! Kocaman bir çiçek giydi...

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çekmeyi başardı.
TARZI OLAY OLDU
Özel bir geceye giden Baysel kocaman bir çiçek tasarımlı elbise giyip bakana bir daha baktırdı. Ünlü ismin bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.
YORUM YAĞDI
Bazı kullanıcılar 'çok güzel', 'değişik ama güzel' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar da 'hiç olmamış', 'güzelliğin bozulmuş', 'yakışmamış' gibi yorumlarda bulundular.
Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, düğün tarihleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı.
Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerine son veren Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti geçtiğimiz günlerde yeniden el ele görüntülenmişti. Ünlü çiftin, aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.