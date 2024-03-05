Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci iğne ipliğe döndü! Son pozlarına yorum yağdı! 'Boşanmak iyi geldi'

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde canlandırdığı 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci boşanmanın ardından iğne ipliğe döndü.

Hedeflediği kiloya ulaştığını söyleyen ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıklamış ve "İki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… 1,5 ayda 63 64 kiloydum 58’e düştüm…” diyerek açıklamıştı.