Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci iğne ipliğe döndü! Son pozlarına yorum yağdı! 'Boşanmak iyi geldi'

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde canlandırdığı 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci boşanmanın ardından iğne ipliğe döndü.
SON POZLARI OLAY OLDU
1,5 ayda 64 kilodan 58 kiloya düşen Ceyda Düvenci adeta eridi.
Hedeflediği kiloya ulaştığını söyleyen ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıklamış ve "İki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… 1,5 ayda 63 64 kiloydum 58’e düştüm…” diyerek açıklamıştı.
Güzel oyuncunun son pozlarına sosyal medyada; 'Boşanmak çok iyi geldi', 'Boşanma yaradı', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Ceyda Düvenci 2015'te nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini Temmuz ayında tek celsede bitirmişti.