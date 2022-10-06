Salda Gençlik Festivali'ne çevreci yaklaşım

Burdur'un Yeşilova ilçesinde valilik, üniversite ve kaymakamlığın katkılarıyla düzenlenecek Salda Gençlik Festivali'de çevreci yaklaşım dikkate alınarak festivalin ilçe merkezinde yapılması kararlaştırıldı.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, göl kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında ilçede 1. Uluslararası Yeşilova-Salda Geri Dönüşüm, Çevre ve Sanat Çalıştayı'nın sürdüğünü, çalıştayın ardından müzik festivali düzenleyeceklerini söyledi.

- "Kumsalda aktivite düzenlenmeyecek"

Çalıştay ve festival etkinliklerinin tamamının ilçe merkezinde yapılacağını vurgulayan Yenisoy, "Kesinlikle göl çevresindeki kumsalda herhangi bir aktivite düzenlenmeyecek." dedi.

Yenisoy, yapılan etkinliklerle doğanın korunmasına farkındalık oluşturulmaya çalışıldığına işaret ederek, "Çalıştaya gelen sanatçılarımız özellikle geri dönüşüm malzemelerini göl etrafından temin etmek istediler ama bir tane bile çöp ve atık madde bulamadılar. Bu bizim için sevindirici bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.

- "Festival ilçe merkezinde düzenlenecek"

Çalıştayın ardından müzik dinletisi, 8 Ekim'de İmera ve 9 Ekim'de Kıraç konseri olacağını dile getiren Yenisoy, şöyle konuştu:

"Salda'nın güzelliğini ön plana çıkarmak için festivale Salda adını verdik. Koruma çalışmalarını anlatmak için de bir ekip oluşturduk. Gelen tüm misafirlerimize, öğrencilerimize, gençlerimize Salda Gölü'nü tanıtım gezileri düzenleyeceğiz. Basında çıkan haberlere insanların bizzat kendilerinin burada tanıklık etmesi daha etkileyici olacaktır. Festivaldeki diğer bir amacımız da Salda Gölü'nü Koruma Projesi kapsamında buralarda neler yapıldı, Salda'nın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için neler yapılacağını bizzat yerinde göstermek istiyoruz. Misafirlerimiz buradaki korunaklı alanlarımızı belirli kurallar çerçevesinde ziyaret edebilecek ancak festivalin tamamı ilçe merkezinde gerçekleşecek. Salda'yı da bu vesileyle ziyaret etmiş olacaklar."