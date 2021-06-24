Salma Hayek'ten menopoz itirafları! "Göğüslerim büyüdü ve..."

Ünlü oyuncu Salma Hayek, menopoz dönemiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki Meksikalı Hollywood yıldızı, Red Table Talk adlı TV programında yaşlanma, annelik ve sinema kariyeri üzerine konuştu. Hayek, menopozun erken evrelerinde doktora ilk gittiğinde, kendisine anlatılan olası semptomlar karşısında şoke olduğunu anlattı.

"MENOPOZ SORULARI KORKUNÇTU"

“Sorular korkunçtu” diyen ünlü oyuncu, şunları söyledi: “Bana ‘Kulaklarınız uzuyor ve onlardan tüy mü çıkıyor? Bıyık ve sakalınız çıkıyor mu? Kolay sinirlenir misiniz? Nedensiz ağlıyor musunuz? Ne yaparsanız yapın çok hızlı kilo mu alıyorsunuz? Küçülüyor musunuz?' diye sordular. Sonra 'Vajina kuruluğu var mı?’ dediler.”

Doktorlarının gündeme getirmediği, ancak Hayek’in yaşadığı beklenmedik bir semptom vardı. Hayek, “Göğüslerim çok büyüdü” dedi.

“Bazı kadınların göğüsleri küçülür. Ama bazı kadınlar var ki kilo alınca göğüsleri büyür. Bazı kadınlar, çocuk sahibi olduğunda ve emzirdiğinde göğüsleri büyür ve tekrar küçülmez” diyen Hayek, “Bazı durumlarda menopozdayken göğüsleri tekrar büyür. Ben de bunun gerçekleştiği kadınlardan biriyim” diye konuştu.

GÖĞÜSLERİMDEN DOLAYI SIRT AĞRISI ÇEKİYORUM" Ünlü oyuncu, bazı insanların estetik ameliyat olarak vücudunda değişiklik yaptırdığını zannettiğini söyleyerek, “Pek çok kişi göğüs büyütme ameliyatı olduğumu söylüyor. Onları suçlamıyorum. Göğüslerim daha küçüktü. Tabii vücudumun kalan kısmı da öyleydi” dedi.