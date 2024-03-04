Salma Hayek yıllara meydan okuyor! Göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti

Salma Hayek iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
56 yaşındaki Salma Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini topluyor.
Oyuncu son olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 28,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından göbeğine kadar inen dekolteli bir paylaşım yaptı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Hayranları tarafından oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncuya hayranları tarafından "Gerçekten çok güzelsin", "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor", "Büyüleyici" gibi yorumlar yapıldı.
Hayek, geçtiğimiz yıllarda görünümünü meditasyona borçlu olduğunu söylemişti.