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  4. Yatak odası çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu 4,904 dolarlık ceketiyle sosyal medyanın gündeminde

Yatak odası çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu 4,904 dolarlık ceketiyle sosyal medyanın gündeminde

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.03.2024 09:15
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Kendisinden 35 yaş küçük aşkı avukat Ezgi Yavuz ile evlenmesiyle uzun süre konuşulan Erman Toroğlu son olarak ceketinin fiyatıyla gündeme geldi. Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu'nun 4,904 dolarlık (153 bin lira) ceketi sosyal medyanın diline düştü.

Yatak odası çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu 4,904 dolarlık ceketiyle sosyal medyanın gündeminde

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. A Spor'da maçı değerlendiren Erman Toroğlu ile sosyal medyada yorumlarıyla değil kombiniyle gündeme geldi.

Erman Toroğlu'nun ceketi sosyal medyada çok konuşuldu. Toroğlu’nun giydiği ünlü bir markanın gri renkli desenli ceketi sosyal medyanın gündemine oturdu. 4,904 dolarlık (153 bin lira) ceketin dışında Toroğlu'nun altın kolyesi ve saati de dikkatlerden kaçmadı.

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"SANKİ SAHNE SANATÇISI"

Toroğlu'nun ceketiyle ilgili sosyal medyada "O ceketle kendisini birine benzeteceğim ama bir türlü benzetemedim", "Sanki sahne sanatçısı", "Birkaç yüz bin lira para onun için", "Ya bari paraya değseydi çok çirkin" gibi yorumlar yapıldı.

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YATAK ODASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, evlilikten bir süre sonra yatak odasıyla gündeme gelmişti.

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