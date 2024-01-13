Samet Akaydin'ın havalimanında söylediği sözler taraftarın tepkisini çekti! Fenerbahçe'den Fatih Terim için ayrılmış

"FATİH TERİM ROL OYNADI"

Samet Akaydin yaptığı açıklamada “Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu."