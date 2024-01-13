Samet Akaydin'ın havalimanında söylediği sözler taraftarın tepkisini çekti! Fenerbahçe'den Fatih Terim için ayrılmış

Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'yi transfer etmesinin ardından forma şansı iyice azalan Samet Akaydin, Fatih Terim'in de kendisini çok istemesi sonrası kulüplerin de aralarında anlaşmasıyla Panatinaikos'a transferi gerçekleşti.
Sağlık kontrollerinden geçmek için Atina'ya giden 29 yaşındaki milli oyuncunun kısa zaman içerisinde resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, havalimanında yaptığı açıklama gündem oldu.
Samet Akaydin yaptığı açıklamada “Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu."
Samet Akaydin'ın bu sözleri sosyal medyada Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.
Samet Akaydın: “Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu." pic.twitter.com/bfVkzGlqYM— Mynet Spor (@mynetspor) January 13, 2024