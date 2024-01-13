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Samet Akaydin'ın havalimanında söylediği sözler taraftarın tepkisini çekti! Fenerbahçe'den Fatih Terim için ayrılmış

13.01.2024 17:25 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasının üzerine Bonucci'nin de transfer edilmesiyle takımdan ayrılması kesinleşen Samet Akaydin Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panatinaikos'un yolunu tuttu. Milli futbolcunun havalimanında söylediği sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'yi transfer etmesinin ardından forma şansı iyice azalan Samet Akaydin, Fatih Terim'in de kendisini çok istemesi sonrası kulüplerin de aralarında anlaşmasıyla Panatinaikos'a transferi gerçekleşti.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Sağlık kontrollerinden geçmek için Atina'ya giden 29 yaşındaki milli oyuncunun kısa zaman içerisinde resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, havalimanında yaptığı açıklama gündem oldu.

"FATİH TERİM ROL OYNADI"

"FATİH TERİM ROL OYNADI"

Samet Akaydin yaptığı açıklamada “Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu."

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Samet Akaydin'ın bu sözleri sosyal medyada Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.

İŞTE O ANLAR...

İŞTE O ANLAR...
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