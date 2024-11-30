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Samet Aybaba'dan Hasan Arat için olay iddia! "Komisyon teklif ettiler, imzamı taklit ettiler..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.11.2024 13:11
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Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden gece yarısı aldığı whatsapp mesajıyla gönderilen Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden sürpriz bir şekilde gönderilen Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AYBABA'NIN O SÖZLERİ...

"ÖLÜ TOPRAĞI ATILMIŞ GİBİ BİR TAKIM"

"ÖLÜ TOPRAĞI ATILMIŞ GİBİ BİR TAKIM"

"Nasıl tanıştık? Hakkımda yanlış şeyler konuşulunca Divan'da konuşma yapmıştım ve indiğimde Hasan Arat 'Tebrik ederim, çok güzel konuştun. Benim önümü açtın' demişti Ondan sonra rahmetli Seba başkanımızın tedavi sürecinde görüştük. Daha sonra inanılmaz keyifli bir seçim süreci, bize kıymet verilen sözler, futbolu futboldan gelenler yönetecek söylemleri... Ümraniye'ye gittim, ölü toprağı atılmış gibi bir takım, bir sürü raporlar hazırladım. Öte yandan başkanımızın seçim sürecinde verdiği transfer sözleri, dünyaca ünlü kulüplerle yapılan anlaşmalar gündeme geldi. Çıktım açıklama yaptım, kulübü savundum. Biraz da sert konuştum."

24 MİLYON EURO VERİLDİ, ŞOK OLDUM"

24 MİLYON EURO VERİLDİ, ŞOK OLDUM"

"Transfer dönemi başladı, Onur ve Tayfur vardı takımda. 'Seyircinin önünde oynamak istemiyorum' söylemleri vardı. Atal ile görüşme yaptık, 1 milyon euro civarında konuşulurken menajeri bir anda 2.5 milyon isteyince vazgeçtik, Svensson'u istedik. Devre arasında Al-Musrati, Renato Sanches ve William Carvalho'nun isimleri bize geldi. Başkan 'bunlardan birini alalım' dedi. Sanches ve Carvalho'nun görüntülerini başkana gösterdim, gülümsedi. Aralarında alınacak tek isim Al-Musrati'ydi. Muçi ile ilgili de raporumuz var. Büyük ligde oynamamış, büyük bonservis ödenmemeli şeklinde. Aynı rapor Al-Musrati için de geçerli. Sonra bir baktık iki oyuncuya 24 milyon euro verilmiş. Matic'i getirelim, az para verelim diye düşünürken verilen para bizi şok etti. Santos bana gelip 'Al-Musrati'yi beğeniyorum ama bu parayı nasıl verdiniz?' dedi. Joe Worrall konusu var, bize önerildi. Olumsuz rapor verdik."

"MENAJERİ TEPKİ GÖSTERDİ"

"MENAJERİ TEPKİ GÖSTERDİ"

"Yardımcıma oyuncuyu öneren menajer, 'Siz nasıl insanlarsınız, ben önerdim oyuncu gidip teklif veriyorsunuz' dedi. Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' falan derken 500 bin euro karşılığında oyuncuyu kiraladık."

"FUTBOLDA BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

"FUTBOLDA BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

"Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmuş. Kaan Şakul '37 milyon euro satış bekliyorum, yoksa kimseyi alamayız' dedi. 'Futbolda böyle bir şey olmaz' dedim. 'Hocam Oraya Rafa Silva yazıyorsunuz, 40-45 milyon euro'luk oyuncu' dedi. 'Futbolu bilmediğiniz için bu fırsatın önümüze çıkacağını görmüyorsunuz' dedim. Immobile ve Paulista için de olumlu rapor verdik."

"SANA DA KOMİSYON VERELİM DEDİ"

"SANA DA KOMİSYON VERELİM DEDİ"

"Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var."

Anahtar Kelimeler:
Samet Aybaba beşiktaş
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