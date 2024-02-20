Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran görüntü! Tribünde herkesi korkuttu, kim olduğu sonradan ortaya çıktı...

Şampiyonlar Ligi'ne atılan goller değil, tribündeki bu kişi damga vurdu. Inter-Atletico Madrid maçının başında tribünde yerine alan kişi görenleri korkuttu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu konu hakkında yorumlarda bulundu.

TRİBÜNDE PANİK YAŞANDI

Görenleri korkutan bu kişi yanındaki seyircileri ilk başta korkuttu. Yüzünde siyah maskeyle tek başına oturduğu için şüphelenen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ ŞARKICI KANYE WEST

Kanye West, Inter-Atletico Madrid maçı için Giuseppe Meazza'ya geldiği ve ilginç tarzı ile tribünde yerini aldığı öğrenildi.

