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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran görüntü! Tribünde herkesi korkuttu, kim olduğu sonradan ortaya çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 23:54 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in Atletico Madrid'i ağırladığı mücadelede tribünde ilginç bir kişi görüntülendi. Maskesiyle birlikte tribünde oturan kişi ilk bakışta görenleri korkutsa da kim olduğu sonradan ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'ne atılan goller değil, tribündeki bu kişi damga vurdu. Inter-Atletico Madrid maçının başında tribünde yerine alan kişi görenleri korkuttu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu konu hakkında yorumlarda bulundu.

TRİBÜNDE PANİK YAŞANDI

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Görenleri korkutan bu kişi yanındaki seyircileri ilk başta korkuttu. Yüzünde siyah maskeyle tek başına oturduğu için şüphelenen kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ ŞARKICI KANYE WEST

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Kanye West, Inter-Atletico Madrid maçı için Giuseppe Meazza'ya geldiği ve ilginç tarzı ile tribünde yerini aldığı öğrenildi.

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