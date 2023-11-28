Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi Okan Buruk kötü haber duyurdu! "Oynayamaz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 5. maçında sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, kaptan Muslera ile birlikte düzenlediği basın toplantısında mücadeleye dair merak edilenleri açıklarken, kötü haberi de duyurdu.
İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"
"Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımızda Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Maddi ve manevi anlamda bizim için önemli bir karşılaşma."
"REKABET YUKARIYA TAŞIYACAK"
"Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak."
"DAVINSON SANCHEZ OYNAYAMAZ"
"Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz."
ABDÜLKERİM BARDAKCI
"Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz."
"BİREYSEL ÖNLEM ALMAYACAĞIZ"
"Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız."