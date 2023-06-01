Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray çağrısı! Herkes onları bekliyor, taraftarı heyecan sardı

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu 34. hafta itibarıyla ilan ederken, 3 sezon aranın ardından gelen şampiyonluk büyük coşkuyla karşılandı. Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'da taraftarları heyecan sararken, Sarı-Kırmızılı yönetim de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Bir dönem Devler Ligi'nin gediklisi olan Galatasaray son yıllarda Devler Ligi'nden uzak kalırken, son 2019- 20 sezonunda gruplarda mücadele etmiş, sadece 2 puan toplayabilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV karşısında hüsran yaşamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CİMBOM'U BEKLİYOR

Tüm bunlar yaşanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabından da Galatasaray için iki paylaşım geldi. Yapılan paylaşımların ilkinde Icardi'nin Okan Buruk'u omuzlarına aldığı fotoğraf paylaşılırken, "Galatasaray 2019'dan beri ilk kez Türkiye şampiyonu oldu" ifadeleri kullanıldı. Yapılan diğer paylaşımda ise Icardi'nin 23 lig maçında 21 gol attığı vurgulandı.

TARİHLER BELLİ OLDU

Zorlu turnuvaya 2. ön eleme turundan katılacak olan Sarı-Kırmızılılar seri başı olacak. Bunun anlamı, Fransa, Portekiz gibi ülkelerin 2. ya da 3. takımlarıyla değil, daha düşük seviye liglerin şampiyonlarıyla karşılaşacak. Galatasaray ilk maçını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.Devler Ligi'nden .Saray çağrısı! Herkes onları bekliyor, taraftarı heyecan sardı