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Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

21.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı

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