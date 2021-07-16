Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da törenler düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından şehitler için dua edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ile darbe girişimi sırasında yaşananların görüntülerinin yer aldığı videolar izlendi.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini anımsatarak bunların 4'ünün Samsun'dan olduğunu ifade etti. O gece ölüme korkusuzca yürüyen 2 bin 196 gaziden 19'unun yine Samsun'dan olduğunu dile getiren Dağlı, şehitlere Allah'tan rahmet gazilere ise sağlıklı uzun ömürler diledi.

Türkiye'nin zor günler geçirdiğine işaret eden Vali Dağlı, "Düşman karşımıza har zamanki düşmanlığıyla gelmedi. Şekil değiştirerek geldi, kılık değiştirerek geldi. Bu hiçbir şekilde bitmiş değil. Düşman yine karşımıza kılık değiştirerek gelecek." dedi.

Dağlı, Türkiye'nin geleceğinin çalınmaya çalışıldığını, milletin buna izin vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yapmamız gereken nedir? Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü ferasetiyle ulusumuza, milletimize yaptığı çağrıyla kurtuluşa geldik. Yine demokrasimizi koruduk. Memleketimize, devletimize milletimiz en iyi şekilde sahip çıktı. İnşallah o günleri Allah bize tekrar yaşatmasın. Ancak bu da bizim yine elimizde. Biz ferasetli olmak zorundayız. Uyanık olmak durumundayız. Çünkü ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya çok zor bir coğrafya."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasına şehit ve gazileri anarak başladı. Demir, 15 Temmuz ihanetinin tarih boyunca eşi benzeri az rastlanan bir ihanet olduğunu vurguladı.

Milletin güvenliği için milletin vergileriyle alınan silahların millete doğrultulduğunu ifade eden Demir, "Gençler, kadınlar ayrım yapmaksızın, insafsızca, savunmasız vatan evlatlarının üzerine ölüm püskürttüler. İnsanlarımızın üzerinden tanklar geçti." diye konuştu.

Atletizm Stadı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nda sporcuların elden ele teslim ederek taşıdığı sancak, sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla tarafından Vali Zülkif Dağlı'ya teslim edildi.

Mehteran gösterisinin ardından tören Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu'nun konseriyle devam etti.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Sinop

Sinop’ta, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney dua etti.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi "Türkiye Geçilmez" mesajını tüm dünyaya bir kez daha net bir şekilde verdiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi yapılan hainliği de milletin gösterdiği kahramanlığı da asla unutmayacaklarını ifade eden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Her konuda olduğu gibi ülkemiz, bütün hainliklere rağmen siyasi istikrarıyla, teknolojik atılımlarıyla, askeri ve diplomatik gücüyle, güçlü demokrasisiyle, öncü projeleriyle, genç nüfusuyla, mazlumlara kol kanat germesiyle tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

Mehter takımı törende marşlar seslendirdi, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla millete sesleniş konuşmasının yansıtılmasıyla devam etti.

Törende konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz destanını asla unutmayacağını belirten Masatlı, "Bu şanlı mücadele kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet şükran ve rahmetle yad ediyorum." dedi.

Darbe girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratıldığını vurgulayan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise bu zaferin arkasında şehitler ve gaziler olduğunu dile getirdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, Türk milletinin demokrasinin yanında gösterdiği duruş ile diğer ülkelere de örnek olduğunu belirterek, "Bu memleket o gece korkunç bir tehlikeden kurtulmuş oldu. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, o gecenin sabahına gazilik payesiyle ulaşanları saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Yüce Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu

Etkinliğin düzenlendiği meydanda, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu.

- Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Tokatlı hemşehrilerimiz de devletinin yanında oldu. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Törene, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara Tokat Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

- Kastamonu

Kastamonu'da etkinlikler, "15 Temmuz" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her aşamasında ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bulunduğu coğrafyaya adalet götürerek insanların gönlüne girdiğini söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu ifade eden Çakır, "Vatan edindiğimiz bu mübarek topraklarda dimdik duruşumuz şer odaklarını daima rahatsız etmiştir. Bu aziz milletin dirliği ve birliğini bozarak bizi köleleştirme üzerine odaklanan bu odaklar amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdiğini dile getirerek, "Bu milletin gerçek evlatları o akşam o yapılanmaya öyle bir karşı çıktı ki ordu milletin ne olduğunu gösterdiler. Bizim ana adımız vatan baba adımız devlet." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, 15 Temmuz konulu bilgilendirme konuşmasını yaptıktan sonra kahramanlık türküleri seslendirildi.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu.

- Çankırı

Çankırı'da, Kucaklama Taşı'nda başlayan yürüyüşe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na yürüdü.

Meydanda toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabını dev ekrandan izledi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca çok sayıda ihanete maruz kaldığını belirten Ayaz, "15 Temmuz, ülkemizin ekonomide, teknolojide, demokraside, hukukta ardı ardına atılımlar yaptığı, uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladığı devletler arenasında en üst lige yükselmek üzere büyük adımlara şahit olduğumuz bir dönemde yüce dinimizi kendisine perde kılanların, din, eğitim ve öğretimi kendisine vitrin olarak kullananların, milletimizin milli, manevi duygularını istismar edenlerin yine bu milletin silahlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları bir ihanetti." diye konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 5 sene önce Çankırı'da 15 Temmuz'u bu meydanda yaşadıklarını hatırlattı.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin her yerinde milletin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz o sebeple bütün millet fertlerimizin zaferidir. Bu zafere liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tıpkı 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, dedelerimizin, ninelerimizin milli mücadeleyi, kurtuluş savaşımızı vermek suretiyle özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğumuz günlerin ruhunu istiklal ve istikbal mücadelemizi 5 sene önce milletçe tekrar ortaya koyduk. Bu sadece bir darbe girişimi değildi, bu aslında uluslararası darbe ve işgal girişimiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak, vatanımızı parçalamak, milletimizi dağıtmak isteyen 100 yıl önce yarım kalmış işlerini içimizdeki hainler marifetiyle tamamlamak isteyen emperyalist ve siyonistlerin önemli bir girişimiydi."

Programda AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, 15 Temmuz kapsamında düzenlenen spor faaliyetlerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

- Çorum

Kardeş Barış Meydanı'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete sesleniş konuşmasının izlenmesiyle başladı.

Vatandaşların ve protokol üyelerinin Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehitler için dua edildi. Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’daki olayların ihtilal değil, işgali hedeflediğini söyledi.

Devleti ele geçirmek için sinsice plan yapan terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da harekete geçtiğini belirten Çiftçi, "15 Temmuz, ihanet ile kahramanlığın aynı anda yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, devleti ele geçirmek için sinsice planları olan hain terör örgütünün bütün planlarının, hazırlıklarının milletin çelik sinesine çarptığı, paramparça olduğu kutlu gecenin adıdır." dedi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başsavcı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile vatandaşlar katıldı.​​​​