Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Samsun, Sinop, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Tokat ve Çorum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Samsun Valiliğince "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve ellerindeki Türk bayraklarıyla, mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, şehitler için dua etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Samsunluların meydanı 28 gün boyunca doldurduğunu söyledi.

Hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve insanların sokaklara dökülmesiyle bastırıldığını hatırlatan Dağlı, "O gün vatandaşlarımız sokağa çıkmadan önce sadece abdest almayı düşündü, akıllarında başka bir şey yoktu. 251 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz oldu. Samsun'dan da 4 şehidimiz ve 19 gazimiz var. Şehitlerimiz canlarını verdiği için biz bugün buradayız. Allah onlara rahmet etsin." dedi.

Çok zor bir coğrafyada yaşadıklarına işaret eden Dağlı, şöyle konuştu:

"1071 yılından itibaren Anadolu topraklarında mücadelemiz başlamış oldu. Haçlı seferleriyle geldiler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok zor badireler atlattık özellikle son 200 yılda. Ardından Çanakkale Savaşı'nda pek çok şehit verdik. Kurtuluş Savaşı hemen buradan başladı. Ardından Kıbrıs, ardından PKK terörüne 30 bin üzerinde vatandaşımızı şehit verdik. Sonra Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimlerini yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu hain darbe girişimini de önledik."

Daha sonra AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da konuşma yaptı.

- Sinop

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardında mehter takımı marşlar seslendirdi.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney'in dua etmesinin ardından konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi ülke tarihinin en acımasız, hain ve alçak darbe girişiminin yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, liderliği, dik duruşu, milletin cesareti ve kahramanlığıyla 16 Temmuz’da yeni ve güçlü bir Türkiye sabahına uyanıldığını vurgulayan Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel milletine sahibiz. Bugün de millet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır ve sonsuza dek öyle kalacaktır. Dünyada hiçbir millet yoktur ki vatanın her karış toprağını şehitlerine yatak, al kanını da gönderine bayrak yapsın. Bu, yüce Türk milletinin onurudur, gururudur."

Programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla millete sesleniş konuşması dinlendi.

Törende konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını vurguladı.

15 Temmuz gecesi, Türk milletinin umutlarına, hayallerine, özgürlüğüne ve geleceğine pranga vurulmak istendiğini ifade eden Masatlı, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz o gece verdiği mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş, ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine layık olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır. Bu hainler bağımsız mahkemelerimizde hak ettikleri cezalara çarptırılmış ve yaptıklarının bedelini ödemektedirler."

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim ve ilahiler okundu.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda, Amasya Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda da bulunuldu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluğu Mehter Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ihanetinin altıncı senesinin idrak edildiğini söyledi.

15 Temmuz'da yaşanan ihanetin boyutu, ihanete giden süreç ve sonuçlarının tüm canlılığıyla hafızalarda olduğunu belirten Ayaz, "Bizlere düşen de bir her zaman dediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. İkincisi de gelecek nesillere, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza her daim hatırlatarak, geçmiş geleceğin el feneridir şiarıyla geçmişten alınacak dersle gelecekte bu tür ihanetlere meydan verilmemesi, tedbirli olunması, uyanık olunması uğruna elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı Belediye Başkan Vekili İsmail Kadri Onat da şehitlere rahmet, gazilere de nice güzel günler diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı dinlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımının dinletisinin ardından şiirler okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da etkinlikler, "15 Temmuz fotoğraf sergisi"nin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk tarihinin şeref ve şan ile dolu olduğunu söyledi.

Türk milletinin kendi iradesinin üstünde hiçbir gücü tanımadığını tüm dünyaya haykırdığını dile getiren Çakır, "15 Temmuz, karanlık ellerin ülkemizdeki bütün emellerinin bir kez daha boşa çıkarıldığı şanlı bir gündür. Bu millet gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her bir ferdiyle vatan, bağımsızlık, Türkiye aşkıyla devletine sahip çıkmış, milyonlarca vatandaşımız meydanları doldurmuş ve hain FETÖ'ye 'Dur' demiştir." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise milli iradeyi ortadan kaldırmak için Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına suikast tertip eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine bombalar yağdıran, Türk milletinin silahlarını Türk milletine doğrultan hain terör örgütünün gerçekleştiremeye çalıştığı hain kalkışmanın milletin sayesinde engellendiğini ifade etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Türk milletinin ferasetinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahiler okundu.

Programda Olukbaşı mevkisinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Sancak Koşusu"na katılanlara katılım belgeleri de verildi.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla millete sesleniş konuşması dinlendi, müzik öğretmenleri korosu konser verdi.

Törende konuşan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet diledi.

Tokatlıları selamlayan Hatipoğlu, "Tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmayan çok acı olayı birlikte yaşadık. Önceki darbelerden çok farklı. Maalesef sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmamışlar, ülkemizin her hücresine, zerresine, aile bağlarına sızmış yapıyla mücadele etmek zorunda kaldık." dedi.

Programda AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da birer konuşma yaptı.

- Çorum

Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı’nda tören yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının dinlendiği törende, 15 Temmuz gecesi şehit olan Çorumluların özgeçmişleri ekrana yansıtıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, dua etti.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin benzer şekilde karanlık günler, geceler yaşamamasını diledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Milli İrade Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz da konuşmalarında, benzer darbe girişimlerinin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından il genelinde düzenlenen 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.