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Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

16.06.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolunun Altınay mevkisinde Samsun istikametine giden İmehan G'nin (35) kullandığı 57 HA 155 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Hakan K. (21) idaresindeki 55 AAT 462 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.

Alaçam Adliyesi personelleri olduğu öğrenilen 57 HA 155 plakalı araçta bulunan sürücü İmehan G, Yeter Ç. (37), Elif Y. (34) ile diğer araçta bulunan sürücü Hakan K, Sedat Ç. (21) ve bebek İbrahim E. U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

Samsun’da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun

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Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Engin Eczanesi
Ilkadim
Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
Ozan Eczanesi
Atakum
Öncü Eczanesi
Atakum
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Tekkekoy
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