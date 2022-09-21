Samsun'da 9 ayda 3 milyon 321 bin 240 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 9 ayında 3 milyon 321 bin 240 sentetik ecza hap ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğünde 2022 yılının 9 aylık döneminin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'dan çalışmalar hakkında brifing alan Dağlı, daha sonra müdür yardımcıları, şube müdürleri, merkez ilçe emniyet müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptı.

Vali Zülkif Dağlı, Asayiş, TEM, KOM, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme şube müdürlüklerinin azami gayret göstererek suçlulara göz açtırmadığını ve bundan sonra da çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Dağlı, 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 11 bin 456 aranan şahsın yakalandığını, 2 milyon 373 bin 41 kişinin GBT kontrolünün yapıldığını, 984 bin 567 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığını ve eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 19 bin 227 kişiye trafik eğitimi verildiğini aktardı.

Yapılan kontroller sonucunda ele geçirilenlerle ilgili Vali Dağlı, şu bilgileri paylaştı:

"556 ruhsatsız tabanca, 159 kurusıkı tabanca, 210 av tüfeği, 12 bin 511 çeşitli çaplarda fişek, 2 bin 733 kesici alet, 3 milyon 321 bin 240 adet sentetik ecza, 34 bin 359 gram esrar, 30 bin 593 gram metamfetamin, 8 bin 774 gram sentetik kannabinoid, 13 bin 899 adet ecstasy hap, 2 milyon 654 bin 300 dal boş makaron, 606 bin 288 dal dolu makaron, 866,7 litre kaçak içki, 54,306 kilogram kaçak tütün, 4 bin 513 litre etil alkol, 30 bin 817 sigara paketi, 228 adet kaçak telefon, 2 bin 964 adet telefon aksesuarı ele geçirildi."

Ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek, İl Emniyet Müdürü Urhal, müdür yardımcıları ve tüm şube müdürlerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.