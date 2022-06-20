Samsun'da damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı

Samsun'un Canik ilçesinde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı.
Samsun-Ordu kara yolundan Samsun yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 AAK 223 plakalı kamyonun damperi, Belediyeevleri mevkisindeki viyadük üzerinde açıldı. Bunu fark etmeyen sürücü ilerlemeye devam etti.
Kamyonun damperi, bir süre sonra güzergahtaki yön tabelasına çarptı.
Tabelanın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen tabelayı parçalayarak yolu temizledi.
Çalışmaların ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
- Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz