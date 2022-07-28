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Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

28.07.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engelli vatandaşlar, belediyenin tesisinde keyifli vakit geçiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, evlerinden alınan vatandaşlar gruplar halinde belediyeye ait Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde güneşin ve havuzun keyfini çıkarıyor.

Beş yıldızlı otel konforundaki tesiste misafirlere havuz keyfi, şehir gezileri ve akşam eğlenceleri sunuluyor. 17 oda 34 yatak kapasitesine sahip tesiste kafeterya, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk parkı, spor ve rekreasyon alanları yer alıyor. Engelli bireyler tüm bu imkanları refakatçileriyle birlikte ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Engelli bireylerin, asansör sistemli açık yüzme havuzu ve konaklama hizmetlerinin yanı sıra kamplarda keyifli zaman geçirmeleri için akşam eğlenceleri de düzenleyen Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi, "Bu Kampta Hayat Var" Projesi'yle de engellilere şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdiriyor.

Tesisten yararlanan Belgin Kaya, memnuniyetini dile getirerek, "Çok güzel bir tesis. Çocuklarımızla burada nefes aldığımızı hissediyoruz. Böyle bir imkan için Büyükşehir Belediyesine ne kadar teşekkür etsek az. Her şeyiyle dört dörtlük bir tesis. Emek veren herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bafra Otizmliler Dernek Başkanı Nihan Arslan da tesise 15 kişilik bir grupla geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, "Her şey çok güzel. Çocuklarımız güvenle yüzüyor, eğleniyor. Çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

Samsun'da engellilere ücretsiz 5 yıldızlı tatil imkanı sunuluyor

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