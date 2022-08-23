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Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

23.08.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

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yangın Samsun kozmetik

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