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Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

17.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 65 yaşındaki Hatice Keskin'in, semt pazarında alış veriş yaparken kaybettiği kurban parası, zabıta ekiplerinin çabası ile bulunarak teslim edildi.

Semt pazarında alışveriş yaparken, içinde kurban parası bulunan cüzdanını kaybeden Keskin, Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne müracaat etti.

Zabıta ekiplerinin araştırması sonucunda, kaybolan cüzdanın sebze tezgahı kenarında unutulduğu belirlendi pazar esnafı Sabri Salih, tezgahının kenarında unutulan cüzdanı ekiplere teslim etti.

Ekipler, içinde 1450 lira bulunan ve Hatice Keskin'e ait kimlik kartı ve bazı özel kartların olduğu cüzdanı, evine giderek Keskin'e teslim etti.

- "Helal paraydı. Geri geleceğini biliyordum"

Kaybettiği cüzdanının kendisine iletilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Keskin,"Bu güzel davranışlarından dolayı cüzdanımı bulup getiren herkese çok teşekkür ederim. Uğraşmışlar, bulmuşlar, benim ayağıma kadar getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Kurban parası biriktiriyordum. Helal paraydı. Kayboldu diye hiç üzülmedim. Çünkü geri geleceğini biliyordum." dedi.

Canik Belediyesi Zabıta Birimi Komiseri İrfan Birinci ise alışverişe çıkan insanlara daha dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulunarak, "Esnafımız bu konuda zaten duyarlı. Bulunan parayı her zaman teslim etmişlerdir. Ama insanlarımız da dikkatli olmalıdır." ifadesini kullandı.

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Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu

Samsun'da Hatice teyzenin pazarda kaybettiği kurban parası zabıtanın çabasıyla bulundu
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