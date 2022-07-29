Samsun'da hizmet verecek elektrikli otobüslerin test süreci başladı

Samsun'da hizmet verecek olan ve pillerini ASELSAN'ın yapacağı yerli üretim elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmada, Samsun Büyükşehir Belediyesinin bünyesine katacağı yeni elektrikli otobüslerin devreye alınması için hazıklıklarda son aşamaya gelindi. Kentte hizmet verecek 20 elektrikli otobüsten 10'u getirilerek Tekkeköy-Havalimanı güzergahında test edilmeye başlandı.

Yerli ve milli üretim olan ve Türkiye'de ilk kez kullanılacağı bildirilen ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerin, kent içinde muhtelif hatlarda kullanılması hedefleniyor.

Yaklaşık 10 dakikada şarj edilen otobüsler, tek dolumla 80-90 kilometre yol yapabiliyor. Proje kapsamında ilk etapta 3 Hızlı Şarj İstasyonu oluşturuldu. Devamında ise 3 tane daha yapılacağı bildirildi. Elektrikli otobüslerin fosil yakıtlı otobüslere göre işletme maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlaması bekleniyor.

Egzoz gazını ortadan kaldırarak çevre temizliğine büyük katkı sağlayan otobüslerin kullanımının 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yetiştirilmesi hedefleniyor.