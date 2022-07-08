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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

08.07.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

K.D. yönetimindeki 05 FR 652 plakalı otomobil, Otogar kavşağında A.A'nın kullandığı 06 AJ 1565 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle A.A. idaresindeki otomobil devrildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.Y, A.D. ve A.Y. ile 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

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Ilkadim
Seçil Eczanesi
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