Samsun'da kadınlara özel plajdan günde ortalama bin kişi yararlanıyor

Samsun'da kadınlara tahsis edilen mavi bayrağa sahip Fener Plajı, günde ortalama bin kişiyi ağırlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Park'ta bulunan Fener Plajı, sezon açıldığı günden beri Samsun ile çevre il ve ilçelerden gelen kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yaz sezonunda her gün binin üzerinde konuğunu ağırlayan plaj, mescitten, kafeye, duşlardan giyinme kabinlerine kadar her ihtiyaca cevap veriyor.

Plaj, 235 metre uzunluğa ve 48 metre genişliğe sahip. Konuklar, plajda zaman geçirerek keyifli bir tatil yapma fırsatı buluyor.

On altı çalışanı bulunan Fener Plajı'nda serinlemek isteyenlerin denizdeki can güvenliği için cankurtaranlar da titizlikle görevlerini sürdürüyor. İki cankurtaranın görev yaptığı plajda olumsuz bir olayla karşılaşılmaması için plaj çevresinde ve cankurtaran kulesinden sürekli rutin kontroller yapılıyor.

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