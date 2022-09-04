Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen motosikletteki çift yaralandı.
Vezirköprü Motosiklet Festivali'ne katıldıktan sonra Trabzon'a dönen Özcan A'nın kullandığı 61 AED 539 plakalı motosiklet, Durağan-Vezirköprü kara yolu Adatepe Kavşağı'nda devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Reyhan A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz