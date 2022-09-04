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Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

04.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen motosikletteki çift yaralandı.

Vezirköprü Motosiklet Festivali'ne katıldıktan sonra Trabzon'a dönen Özcan A'nın kullandığı 61 AED 539 plakalı motosiklet, Durağan-Vezirköprü kara yolu Adatepe Kavşağı'nda devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Reyhan A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Vezirköprü motosiklet kazası

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Sabah
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İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
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