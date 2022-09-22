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Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

22.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Esentepe Mahallesi'nde orman ürünleri alanında üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

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Samsun Vezirköprü

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