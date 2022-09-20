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Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

20.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

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