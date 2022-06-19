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Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

19.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlıklar devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST 2022 hazırlıkları kapsamında Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesinden, çevre düzenlemelerine kadar birçok alandaki çalışmalarını 30 Ağustos-4 Eylül arasında yapılacak TEKNOFEST'e yetiştirmeye çalışıyor.

Belediye Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli ekipler, havalimanında yol alt ve üst yapısı, otopark alanları ve çevre düzenlemelerini yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uluslararası katılımın olacağı büyük etkinliğin kente yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi, çevre düzenlemeleri, bilim merkezi, keşif kampüsü gibi birçok konuda yatırım yaptıklarını aktaran Demir, "Bu festival de kentimiz için oldukça önemli bir fırsat. Milletvekillerimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürüyor

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