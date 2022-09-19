Samsun'da "Türkiye Sigorta Sohbetleri" programı düzenlendi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Yapılan ve yapılacak tüm yatırımların risklerini yönetiyoruz." dedi.

Benli, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Sigorta Sohbetleri" programında yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Samsun'un ekonomisiyle 2020 yılı verilerine göre Türkiye sıralamasında 20'nci büyük il olduğunu, ülkenin gayri safi milli gelirinin yüzde 1'ini oluşturarak ekonomiye dikkate değer bir destek sağladığını ifade eden Benli, "Samsun, istihdam verilerinde de Türkiye ortalamaları üzerinde olan bir ilimiz. İş gücüne katılma ve istihdam oranlarında Türkiye ortalaması üzerinde bir performans sergiliyor. Dış ticaret rakamlarına baktığımızda Samsun, özellikle tarım ve sanayi alanında gösterdiği gelişme ile dikkat çekiyor. 2021 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolar ve 2022 yılının ilk yedi ayında 782 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Samsun'da ihracatın sektörel olarak dağılımında çelik, otomotiv endüstrisi, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Samsun'un ihracatın ithalatı karşılama oranında da Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini dile getiren Benli, şöyle devam etti:

"Samsun'da 2022 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 120 olarak gerçekleşti. 'Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri.' dedik. Bu anlamda pek çok proje hayata geçmiş ve çalışması devam eden de pek çok proje var. Samsun, geniş bir ölçekte, 5 ticaret limanı ve 8 organize sanayi bölgesiyle kalkınma maratonunda yerini almış durumda. Biz de Türkiye Sigorta olarak yapılan ve yapılacak tüm yatırımların risklerinin yönetilmesi için desteğe devam ediyoruz."

- "Tarım sigortası kalkan görevi görüyor"

Benli, salgın ve jeopolitik gerginliklerin dünyanın son iki yılında ciddi ekonomik ve insani krizlerin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

"Ayrıca iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri de tüm dünyada artan sıklık ve şiddetle izlenmeye devam ediyor." diyen Benli, şunları ifade etti:

"Fırtınalar, seller, don olayları ve yangınlar, tüm dünya ülkeleri için büyük zorluklar ve ciddi maliyetler oluşturdu. Normalin üzerinde yağış artışı, sel ve heyelan gibi doğal afetlerin riskini artırıyor. İklim değişikliğinin sonuçları özellikle tarımsal üretim için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu anlamda Türkiye'de meteorolojik afetlerde ilk sırayı şiddetli yağış ve sel alıyor. Ardından fırtına ve dolu geliyor. Artan bu afetler karşısında tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimler için tarım sigortası bir kalkan görevi görüyor."

Benli, devletin bu konuda önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Tarım sigortasının koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamının genişletilmesi konusu, en son açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan politika tedbirlerinden biri oldu. Tarım sigortalarında şirketimiz açık ara sektör lideri. Bu branşta pazar payımız son verilere göre yüzde 52. Yıllarca büyük emeklerle inşa ettiğimiz yaşamlarımızın korunması, günümüz dünyasında özellikle daha fazla önem arz ediyor. Yaşanan felaketlerin de etkisiyle konut sigortası farkındalığının artmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Samsun'daki balıkçılık teknelerinin büyük bir kısmı bizim güvencemizdedir"

Samsun'da ihracat yapılan ilk sektörler arasında balıklar, kabuklu hayvanlara ait su ürünlerinin 5'inci sırada yer aldığının altını çizen Benli, "Karadeniz’de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması, hedef ürünümüz olan balıkçı tekneleri açısından da büyük önem arz etmektedir. Toplam balıkçı tekneleri üretiminin önemli bir kısmını Samsun'a tanzim etmekteyiz. 349,3 milyon lira teminat bedeli ile 2022 Ağustos sonu itibarı ile 150 balıkçı teknesi, Türkiye Sigorta güvencesindedir. Karadeniz Bölgesi için sağladığımız teminatın toplam içerisindeki payı yüzde 35 civarındadır." ifadelerini kullandı.

Benli, Türkiye Sigorta olarak 2022 yılının ilk altı ayında aktif büyüklüğü 18,3 milyar liraya ulaştırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimimizi yüzde 118 artırarak 15 milyar liraya ulaştık ve sektör liderliğimizi sürdürdük. Türkiye Sigorta olarak 'Gücü Adında' mottosuyla yapılan ve yapılacak tüm yatırımların risklerini yönetiyoruz ve desteğe devam ediyoruz. Öte yandan salgın ve savaş gibi küresel gelişmeler, tasarrufların hem bireylerin hem ülkelerin geleceğinin teminatı olduğunu gösterdi. BES, ülkemizde tasarrufun merkezi haline geldi. Türkiye'de toplam BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) katılımcı sayısı 14 milyona ulaştı."