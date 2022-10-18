Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 1-17 Ekim'de toplam 48 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 65 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 30 kilo 687 gram kubar esrar, 245 kök kenevir bitkisi, 308 sentetik uyuşturucu ecza hap, 140 gram sentetik uyuşturucu, 11 kilo 875 gram kıyılmış tütün, 89 bin makaron, 500 paket sahte kaçak sigara, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 133 fişek ele geçirildi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan İl Jandarma Komutanlığı personelini uyuşturucuyla mücadele konusunda ortaya koydukları özverili gayretlerinden dolayı tebrik etti. Dağlı, benzeri operasyonların il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ve gençlerin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 65 kişi gözaltına alındı
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