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Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

11.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mücahit Albayrak ile Yusuf Abdioğlu katılmadı.

Samsun ekibinin golcü oyuncusu Douglas Tanque basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok kulüpten teklif aldığını ancak Samsunspor'u tercih ettiğini aktardı.

Takımda her şeyin istediği gibi gittiğini belirten Tanque, "Gollerimi erken attığım için de çok mutluyum. Bunda takım arkadaşlarımın rolü de önemli. Onlar gol atmama yardımcı oluyorlar. Süper Lig'den bazı takımlardan teklif almıştım ama Samsunspor'a geldim, çünkü buranın projesine inandım. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi çalışıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. İlk andan son ana kadar bize destek olmalarını istiyoruz. Ben de takım arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Güneren: "Çok güçlü bir kadroya sahibiz"

Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Ali Kaan Güneren, Samsunspor'un şampiyonluğa gidecek bir kadroya sahip olduğunu vurgularak, şunları kaydetti:

"Takıma bu yıl katıldım ve biraz alışma sürecim oldu. Yeni yeni takıma adapte oluyorum. Son maçta kendimi daha iyi hissettim. Taraftarlardan gelen olumlu yorumlar beni mutlu etti. Son maçı kazandığımız için mutluyuz. Çok güçlü bir kadroya sahibiz. Herkes bir yarışma içinde. Biri kötü oynadığında diğeri girip, ondan daha iyi oynayıp, maçı kazandırabilecek güçte. İyi bir takıma sahip olduğumuz için şampiyonluk yolunda ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Kendi performansım da takıma alıştıkça artıyor. Bunun daha iyisini de göreceğiz. Şu anda yüzde 50 ile oynadığımı hissediyorum."

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

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Altınordu spor toto 1.lig yılport samsunspor

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