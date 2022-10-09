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Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

09.10.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanak sonucu bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.

İsmet Paşa Caddesi ve Gençlik Caddesi'nde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara sebep olurken ilçe genelinde bazı mahallelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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yağmur Samsun Bafra sağanak

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